Buenos samaritanos entregan juguetes a 11 hermanos en vísperas de navidad.

Los ayudantes de Santa o buenos samaritanos, son miembros de la organización Ángeles en la Tierra quienes en nombre de santa claus llegaron a esta casa en woodland a dar un momento de alegría pero sobre todo esperanza para esta familia de escasos recursos "Nosotros no pedimos su estatus legal de hecho ayudas a todos sin importar el país" dijo Lilianan Valora, Directora de la organización sin fines de lucro, Ángeles en la tierra.



Los más pequeños disfrutan de sus juguetes, 11 hermanos que crecen en medio de desafíos pero con mucho amor. La ayuda no se limita a juguetes también recibieron comida, ropa y hasta comida para sus mascotas porque esta organización cree firmemente que es mejor ayudar y no señalar porque una madre tiene 11 hijos. "Antes de criticar pónganse en los zapatos de la otra persona, piensen que no es fácil".