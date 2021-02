"Aproveché la oportunidad" algunas personas se vacunan a última hora con dosis sobrantes de quienes no llegan a la cita.

LODI, California.- Artemio Cosino recibió una llamada la noche del lunes 22 de febrero. Un líder religoso le motivó para ponerse la vacuna contra el coronavirus, Artemio dijo si y en una hora había recibido la primer dosis de la vacuna Pfizer, Sin haber hecho cita ni reunir los requisitos del Estado como la edad de 65 años. "Estaba trabajando y me dijeron si me quería poner la vacuna ya" dijo a Cosino a Univision.

Cosino tiene 40 años en su mente no pasaba la idea de ponerse la vacuna contra el coronavirus en este momento, sin embargo su suerte cambió, pero él no fue el único, María Jimenez también tiene 40 años y se puso la primer dosis el mismo día y en el mismo lugar pero a ella le llamaron de su ex trabajo, una empacadora del valle central "Me dijeron que estaban poniendo la vacuna y yo fui ,solo me pidieron una identificación" y agregó "tenían muchas vacunas que les habían sobrado del día" ella se vacunó aproximadamente a las 9 de la noche.