“En Vieques comes lo que hay, no lo que quieras comer”: alcalde pide ayuda urgente ante crisis de comida y gasolina

"Falta el pan, todo lo comestible, las carnes. Yo fui ayer a comer a un restaurante y no había muchas de las cosas que hay en un restaurante", declaró el alcalde de Vieques, José Corcino Acevedo, en una entrevista a WKAQ 580. "Como siempre he dicho: en Vieques comes lo que hay, no lo que quieras comer este es un problema que llevamos años con esto y ahora se ha agudizado", enfatizó.