Surgen investigaciones federales contra el Departamento de Salud de Puerto Rico

Entre el 2014 al 2019, en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), en los municipios de Loíza y Adjuntas, facturaron servicios con licencias vencidas. Esto era supervisado por la secretaria auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería (SASME), una subagencia del Departemento de Salud de Puerto Rico. Por lo que, en la misiva en poder de EDICIÓN DIGITAL PUERTO RICO , se explica que SASME era responsable de otorgar las licencias para que pudieran operar legalmente, y no se encargó.

Pagos por trabajo no asociado con Medicaid

El 18 de junio, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Generales, envió otra carta al actual secretario de Salud, Lorenzo González, en la que le indican que efectúan una investigación sobre el destaque de al menos tres empleados de la Oficina de Medicaid del DS, a realizar tareas no relacionadas con el Medicaid, esto bajo la administración de Rafael Rodríguez Mercado.

Sin embargo, el Departamento de Salud, recibió los reembolsos del centro de Medicaid por los salarios, aunque no estaban realizando trabajos para esta agencia.

2. Los empleados no sometieron ninguna certificación detallando sus trabajos.

3. El supervisor de los empleados (testigo), admitió que falló en no haber pedido estas certificaciones a los empleados. También, admitió que permitió que se emitieran pagos a empleados cuando estaban de vacaciones o por horas que no trabajaron. Además, indicó haber aprobado nóminas sin saber el trabajo que estaban haciendo sus empleados de manera remota.

4. Los empleados no estaban autorizados a pedir 'over time', por lo que se utilizaban días que no trabajaban para adjudicar ese tiempo.