Departamento de Hacienda pide tener cuidado con sitio falso para reclamar apoyos federales

Francisco Parés Alicea , secretario del Departamento de Hacienda , exhibió un sitio web falso , con una dirección muy similar a la de su Departamento y que muestra un supuesto formulario para reclamar el apoyo de 1,400 dólares aprobado por el gobierno federal, y pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por esta estafa .

Al momento, no se ha creado ningún formulario para reclamar el apoyo federal , informó Parés, porque ese desembolso se hará utilizando la información de las Planillas de Contribución sobre Ingresos de 2019 y 2020.

“Como hemos explicado desde que comenzó el proceso, el Departamento no creará ningún mecanismo para solicitar el estímulo que está pendiente de distribución. Los ciudadanos no tienen que realizar nuevas gestiones y Hacienda nunca utiliza intermediarios para requerir información de contribuyentes”, añadió el secretario. “La página fraudulenta, que termina en .com, crea falsas expectativas y puede confundir a las personas, porque tiene un aspecto muy similar a la de Hacienda. El formulario lo titulan Reclamo de Tercera Ronda y abre las puertas a personas malintencionadas, para que se apropien del dinero de sus cuentas y de su identidad”.