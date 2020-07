Secretario de Educación presenta a directores de escuelas el plan de regreso a clases

“Este jueves y viernes, luego del anuncio al país, el equipo académico y yo estuvimos conversando con todos los directores de las 857 escuelas. En este diálogo presentamos el plan para agosto, los retos que enfrentamos y cómo podemos atender a todos los componentes de la comunidad escolar. Son los directores, junto a los superintendentes escolares, los que trabajarán las propuestas académicas para cada plantel. Como he reiterado, no habrá una instrucción uniforme para la totalidad del sistema porque cada centro educativo es diferente. En lo que insisto es que todas las escuelas serán a distancia y no existirá ninguna discreción, en esta primera fase, para que las escuelas comiencen a recibir a los estudiantes”, subrayó el titular de Educación.