Salud ordena cierre de establecimiento de Metropol en Barceloneta por incumplir con medidas de protección contra el coronavirus

Como parte de los esfuerzos de hacer cumplir las reglas establecidas para evitar la propagación del COVID-19 , el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó que hoy se ordenó el cierre de operaciones del restaurante Metropol de Barceloneta. Esto como medida cautelar, tras conocer sobre casos positivos a COVID-19 entre empleados y no tomar las medidas cautelares para evitar la propagación.

“La administración de este establecimiento fue negligente, al solicitar que los empleados que arrojaron resultados positivos a pruebas PCR no divulgaran dicha información, lo que puso en riesgo la salud tanto de los demás empleados, como de los comensales. No vamos a pensarlo dos veces en tomar acción contra personas o comerciantes que no tengan respeto por la salud y pongan en riesgo la vida de otros”, afirmó el secretario.