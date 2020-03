Salud asegura que no trasladarán personas contagiadas con coronavirus desde Islas Vírgenes a Puerto Rico

“Esa información no es correcta. No tenemos ningún acuerdo con las Islas Vírgenes a esos efectos. De hecho, según lo establece los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de ser necesaria cualquier transferencia por alguna enfermedad que a nivel federal requiera cuarentena, deberá ser coordinada de gobierno a gobierno y este no ha sido el caso. Quisimos aclarar inmediatamente esta información porque queremos mantener al público informado con hechos reales. Hasta el momento, en Puerto Rico no se han reportado casos del coronavirus COVID-19. No obstante, podría llegar en la Isla en cualquier momento ya que hay varios casos reportados en el Caribe. Tenemos el compromiso de mantener al pueblo informado con la verdad. Exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma y, lo más importante, cumplir con las medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades, como lo son el lavado de mano frecuente con agua y jabón al menos por 20 segundos; ante la falta de agua, se recomienda la utilización de desinfectante para manos en concentración de no menos de un 60 por ciento de alcohol; evitar tocar los ojos, boca y la nariz; quedarse en la casa si está enfermo; cubrirse la boca al toser o estornudar con servilleta desechables y lavarse luego las manos, o toser en el antebrazo cerca del codo. También se recomienda limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, utilizando un producto común de limpieza de uso doméstico”, manifestó Rodríguez Mercado.