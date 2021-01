Ricardo Rosselló se encuentra "bien tranquilo" tras arresto de Sixto George

Sin embargo, no divulgó el contenido de la conversación con su cliente, al ser información "privilegiada".

Padilla no confirmó ni negó que Rosselló haya sido sobornado.

El abogado afirmó haber expresado que su cliente indica que el chat publicado fue alterado, no obstante, a preguntas de si Rosselló haría público la versión original, indicó que "ahora mismo yo no te puedo decir si él tiene el chat original, ese dato yo no lo tengo".