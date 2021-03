Preparan revisión de impugnación de Manuel Natal por la alcaldía de San Juan

Manuel Natal pide que las elecciones del voto adelantado y ausente se repitan en la Unidad 77 , donde se registraron irregularidades , según su versión, como actas que no cuadraron y la existencia de más papeletas que electores .

Una nueva elección sería algo inédito

¿Un proceso “traqueteable?”

“De todas esas fichas de reporte no hay ninguna justificación, ninguna explicación al respecto, eso no puede quedarse así, eso necesita explicaciones, porque no puede haber más papeletas que electores, eso es parte de las irregularidades que se tienen que traer en este caso”