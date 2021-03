“Ahí hubo un desmadre”: lo que dijo Olvin Valentín, de Victoria Ciudadana, sobre la impugnación de Manuel Natal

“Manuel Natal alega en su demanda, en lo que estaría trabajando en la primera instancia, todas las irregularidades que ocurrieron en la unidad 77, en cuanto a papeletas en exceso, electores que votaron y que no hubo actas ni listas, los procesos que se llevaron a cabo en el escrutinio, que demuestra que hay una serie de irregularidades”, dijo Valentín.

Una nueva elección sería algo inédito

¿Un proceso “traqueteable?”

“De todas esas fichas de reporte no hay ninguna justificación, ninguna explicación al respecto, eso no puede quedarse así, eso necesita explicaciones, porque no puede haber más papeletas que electores, eso es parte de las irregularidades que se tienen que traer en este caso”