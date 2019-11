Retiran proyecto para aumentarle salario a los jueces en Puerto Rico

"Apoyo, sin reparos, la justicia salarial para todos los empleados públicos y privados del País, sin excepciones, y así lo he reiterado públicamente en múltiples ocasiones. Igualmente, me he expresado a favor del aumento al salario mínimo y de mejores condiciones laborales para todos los trabajadores puertorriqueños. Los empleados de la Rama Judicial, que incluyen a los jueces y las juezas, son parte de esa fuerza laboral.

En los tres años que llevo sirviendo como Jueza Presidenta, he trabajado sin pausa para procurar un sistema de justicia más fuerte y sensible para nuestros trabajadores de la justicia y para nuestros ciudadanos. Continuaremos abogando por ambos.

Ante ello, hago un llamado al País para abrir un diálogo amplio y templado para trabajar por la justicia salarial de todos los trabajadores. Mientras esto ocurre, he determinado retirar el proyecto que procuraba brindar justicia salarial a nuestros togados, para quienes no se ha contemplado un ajuste de salario por casi dos décadas, quienes no cotizan para el Seguro Social, y quienes no tienen derecho a la huelga, entre otros.