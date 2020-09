Tribunal desestima querella presentada por representante contra el presidente de la CEE

En la Resolución el Panel Especial señala que el querellante, Bianchi Angleró, no estableció haber recibido ningún daño y mucho menos demostró la existencia de una conexión entre el daño y la causa. En la resolución se establece que: “Este Tribunal desconoce cómo se afectó la parte querellante por la publicación aludida, máxime al haber sido rectificada la situación por el querellado. Toda vez que no se particularizó el daño sufrido, ni siquiera se pudo hacer mención del daño sufrido, el querellante no nos ha puesto en posición de reconocerle legitimación activa”.