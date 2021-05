El presunto narcotraficante César “El Abusador” Peralta será extraditado a Puerto Rico, afirma su abogado

“Los Estados Unidos se tienen que comprometer que cualquier cadena que se le imponga no sea perpetua ni pueda ser ejecutado”, aseguró.

La acusación

“Si fuera a ser condenado la sentencia se hacen en los Estados Unidos, no en Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar donde la gente espera el juicio y una vez que están ahí después lo trasladan a un lugar de Estados Unidos”, dijo.

Dijo que su cliente “no ha hablado, no ha confesado y no ha delatado a nadie” de la República Dominicana y que esa fue la motivación central de su llamada al programa de televisión.

Durante la conversación radial, el jurista manifestó que César Emilio Peralta no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de estadounidenses.

Descarta delatar a diputado dominicano

Señaló que no ha delatado a nadie porque no tenía abogado hasta hace dos semanas y que por lo tanto no se había reunido con nadie.