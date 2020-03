Paramédico denuncia caos en el manejo de casos de coronavirus en Puerto Rico

Una paramédico de Puerto Rico, empleada de una empresa privada, denunció que ella y sus colegas están teniendo problemas con el manejo de pacientes que presentan síntomas asociados al coronavirus. La denuncia la hizo durante una entrevista con un programa radial WKAQ 580 y en su relato pinta un escenario de desorganización, desinformación, escasez y caos.

“Cuando vamos a los hospitales, no nos quieren aceptar, tenemos muchos problemas", relató la mujer, quien no fue identificada y asegura haber transportado en días pasados a uno de los pacientes fallecidos en la isla por complicaciones vinculadas al covid19.

Indicó que (el lunes) recogió a una persona con todos los síntomas del coronavirus y lo llevó al hospital Juan Pablo Bayamón, pero un doctor salió y le informó que "no podía aceptar al paciente allí por que le íbamos a infectar el hospital". Ella trató de explicarle que no podía seguir "paseándose con los pacientes en la ambulancia", porque la exposición podía ser mayor.

El galeno le insisitió en que tenía que llevar a la persona al Hospital Regional de Bayamón. Ella hizo lo que le sugirió, pero mencionó, durante su denuncia al programa radial, que en esa institución el domingo había "todo un desastre" y que no parecía estar listo.

Al llegar al hospital (regional), dijo que no la recibieron de inmediato, sino que el director médico y otras personas salieron y estuvieron discutiendo entre ellos por varios minutos qué hacer.

Luego de eso, "me indican que pasara al paciente, no sabían si lo iban a meter a aislamiento o no porque ellos no tienen espacio... que están cortos de espacio y que, lamentablemente, no podíamos seguir trayendo personas aquí, con los síntomas”.

El paciente que transportó el lunes, explicó, terminó puesto en aislamiento en el área improvisada que tienen. "En una esquina tienen dos pacientes que son positivos y en la otra esquina tienen a los pacientes a los que les van a hacer la prueba porque son sospechosos".

En esa área, continuó, no tenían ni siquiera camilla ready (lista) para el paciente... igual me pasó aquí mismo, cuando vine (hace días) al hospital regional... con el paciente que falleció el domingo", indicó.

“Ese día (que llevó al paciente que luego murió), cuando yo llegué aquí, los médicos no tenían nada de equipo, aguantándose sin guantes, cuando me pasan a aislamiento, aislamiento estaba cerrado, cuando me abren no había camillas. No había nada, un cuarto vacío completamente”, detalló.

La mujer dijo que no es la primera vez que le pasa una situación como esta y que lo ha vivido en varios hospitales.

“Esto está empezando... esto está bien malo, ya ha llegado un momento en que ningún hospital te quiere aceptar", mencionó.

Entretanto, el director médico del Hospital Regional de Bayamón, el doctor Ernesto Torres, dijo, en una entrevista con la misma cadena radial, que esta institución solo está ofreciendo apoyo a todos los hospitales que llenen a capacidad sus centros de aislamiento.

“No es que todos los pacientes que tengan covid positivo nos los van a enviar... nosotros vamos a ser un hospital de backup (respaldo)”, aclaró.

Sobre la denuncia de la paramédico, Torres mencionó que los paramédicos no hicieron un buen trabajo de filtro de los pacientes antes de llegar al hospital. "Les pusieron el sello de que son pacientes de covid, sin ser pacientes de covid... No toda persona que tosa, no toda persona que tenga fiebre, no toda persona que tenga dolor en el cuerpo tiene COVID. Tenemos que quitarnos nosotros eso da mente, no podemos entrar nosotros en pánico ante los pacientes que se van a (recoger)”.

Torres aseguró que sí existe un protocolo para manejar los casos de coronavirus y que lo han compartido con los paramédicos. Agregó que, para atender a pacientes positivos a covid-19, el Hospital Regional tiene tres cuartos de aislamiento equipados con todo, incluyendo respiradores artificiales y "presión negativa", y un área para manejar a quienes se sospecha tienen el virus. Allí hay seis camas. Para los positivos tienen entre 10 a 12 camas.

