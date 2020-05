No se reportan muertes adicionales por coronavirus en Puerto Rico pero se suman 35 casos positivos

El informe del Departamento de Salud no reportó muertes adicionales por COVID-19; mientras, se añadieron 35 casos únicos positivos.



Los decesos por COVID-19 se mantuvieron en 97, tras el Sistema de Vigilancia no reportar muertes confirmadas por COVID-19. Del mismo modo, el Registro Demográfico no reportó fatalidades debido a cuadros clínicos que, al momento de sus respectivas muertes, fueron compatibles con COVID-19, siendo así clasificadas por un médico en sus actas de defunción.



De las muertes reportadas al momento, 54 fueron a través del Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 43 por el Registro Demográfico.



Los resultados de los 35 casos únicos positivos adicionales se desglosan en 13 que se obtuvieron a través de pruebas moleculares y 22 por pruebas serológicas.



Con estos resultados añadidos, el número de casos únicos positivos es de 1,843, que se desglosan en 1,001 que se han obtenido de las pruebas moleculares y 842 de las pruebas serológicas.



De esta totalidad de casos únicos positivos, 926 corresponde a hombres y 917 a mujeres.