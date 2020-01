Maestros y estudiantes no tendrán que reportarse a las escuelas públicas hasta nuevo aviso

El Departamento de Educación (DE) anunció que los maestros y los estudiantes no tendrán que reportarse a las escuelas hasta nuevo aviso, tras la situación que vive Puerto Rico luego del sismo de magnitud 6.4 registrado la madrugada del 7 de enero.

“Las clases en el sistema público no se reanudarán hasta tanto y en cuanto se cumpla con la evaluación de la totalidad de los planteles escolares. De igual forma, el personal docente y no docente ubicado en las escuelas no se reportará hasta nueva notificación." dice la carta publicada en las redes sociales.