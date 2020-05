"La gente está haciendo lo que quería hacer desde hace mucho tiempo": indicó la alcaldesa de Loíza

“Luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced autorizara ciertas actividades físicas en las playas, incluyendo nadar y correr, determinamos levantar los puntos de orientación a los visitantes. Como la gobernadora autorizó dar la vuelta por las playas, pero quedarse en plan pasadía, pues la gente está haciendo lo que quería hacer desde hace mucho tiempo y por eso llegaron a Piñones y Vacía Talega. Es normal que esto pase los fines de semana, sobre todo porque el lunes es feriado del Día de la Recordación. Como recibieron el permiso, pues por eso se llenó la zona. Yo no puedo ir en contra de la orden de la gobernadora”.

A su entender, Nazario Fuentes hubiera abogado por algo más restrictivo, con mayor control en ciertas áreas ”porque tanto aglutinamiento de gente no es bueno. Hasta que no haya una cura o una vacuna, el covid-19 va a estar por ahí. Cada uno tiene que ser responsable. Yo sigo en mi casa. Mientras no tengamos que salir a trabajar, mi esposo y yo vamos a cumplir como si fuera la primera orden de la gobernadora. Lamentablemente en todo Puerto Rico hay gente sin mascarillas. Le perdieron el respeto al covid-19 y a los que estábamos insistiendo que esto era muy serio, perdimos la fuerza para seguir insistiendo con la gente".