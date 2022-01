La ex pareja del boxeador “Juanma” López alega que es maltratada por el sistema judicial de Puerto Rico

Sin embargo, Ojeda solicitó desistir del proceso judicial contra Juan Manuel López. Durante la mañana de hoy miércoles, le expresó a la jueza Ana Cruz que se ha sentido presionada por los fiscales. “La única razón para haber venido era para hablar directamente con usted. Me he reunido con estas personas, me han visto llorar diciéndoles que no deseo continuar, no quiero declarar. No tengo interés alguno. Se me ha humillado. El sistema me ha maltratado más que Juanma López”, insistió Ojeda Cruz en sala. Acto seguido, la juez Cruz Vélez decretó un receso para que los fiscales se reunieran con Ojeda Cruz para discutir los cursos a seguir.