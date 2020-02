Junta de Supervisión Fiscal anuncia como una victoria para Puerto Rico acuerdo para reestructurar 35 mil millones en deuda

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció como una victoria para Puerto Rico un nuevo acuerdo para reestructurar 35 mil millones de dólares en reclamaciones relacionadas y no relacionadas a la deuda del Gobierno con bonistas de obligaciones generales y la administración de Edificios Públicos.

Jaresko aseguró que por ahora no necesitan la aprobación de la gobernadora, pues aunque en un principio Wanda Vázquez había informado en un mensaje al pueblo que apoyaba el acuerdo anterior, ahora dice que no lo apoya, a pesar de que según la ente federal, el nuevo acuerdo incluye la misma reducción de hasta 8% a las pensiones de los retirados del gobierno.

"No necesitamos su aprobación ahora mismo, es desafortunado que ella no vea el valor de esto y esperamos que continúemos trabajando con ella para poder mostrarle que esto es muy valioso y la mejor opción posible, pero ella no necesita firmar un papel mañana o hacer algo mañana", manifestó Jaresko.