"Johnny" Méndez truena en contra del aumento en la factura de luz en la isla

Mientras, Parés Otero comentó que “no hay excusa alguna para este disparate. Si la Autoridad de Energía Eléctrica no supo administrar sus finanzas, eso no es problema del pueblo. Nuestra gente está sufriendo, no sé si el personal del Negociado lo puede apreciar, pero las cosas no están bien en la calle como resultado de la pandemia y no hay forma que se aguante un incremento en los servicios básicos. No y no. Se tiene que buscar otras alternativas, pero no se va a sobrecarga al pueblo”.