'Abran paso': el exigente canto de Ismael Miranda con la Orquesta Harlow

El documental Our Latin Thing (Nuestra Cosa Latina) , filmado en 1971 bajo la dirección de Leon Gast, muestra el performance de Miranda. Es el más joven de todos los vocalistas de la Fania All Stars . Johnny Pacheco lo apodó “El Niño Bonito de la Salsa”, y así quedó.

“Ese video fue producido en la calle 13 (entre la primera y segunda avenida del Downtown Manhattan), esa es la calle en que yo me crié, fue frente a una iglesia católica que estaba cerrada. Todos mis amigos de la infancia estaban ahí. Era una fiesta que hicimos nosotros para esa comunidad. Yo me crié ahí y yo quería llevar música a toda mi gente. Estuvimos como 45 minutos cantando”, reveló Miranda en una entrevista a Martín Gómez de la página web Salserísimo Perú .

Miranda nació el 20 de febrero de 1950 en Aguada, a los 4 años de edad su familia se mudó a Nueva York, a los 11 años era limpiabotas, a los 15 entró a prisión por "procesar marihuana", a los 16 grabó su primer disco como cantante integrando la orquesta de Joey Pastrana , meses después se fue a la Orquesta Harlow y empezó a disfrutar del éxito, la fama, el dinero. El aplauso del público salsero no se ha detenido ni por un instante.

“Es un credo de independencia cultural que se autodefine y fortalece: audaz y arrogante, a la vez que espiritual, sensible y afectuoso”, afirma la escritora puertorriqueña Aurora Flores sobre la canción Abran paso .

Es una de las canciones emblemáticas de Miranda. Parece una declaración de principios, el anuncio de su impronta como sonero, un aviso de su carrera como solista. Para que no haya dudas que viene con paso firme a cantar, a darle voz a quienes como él nacieron en un lugar, pero crecieron en otro. A mostrar el sentimiento de quienes tienen el corazón en la isla.

Miranda se convirtió al cristianismo en 2008. No fue una decisión instantánea, sino un largo proceso de reflexión tras varias crisis personales. Él halló una nueva fe y se entregó a ella sin abandonar su canto. “Porque Dios quita lo malo no lo bueno”, declaró durante una visita a una iglesia en Venezuela .

“Ahora me voy contento/ no se olviden de hacerme caso”, se escucha al final de Abran paso. Oigo la canción repetidas veces, lo hago imaginando que Miranda regresa al escenario para seguir cantando, para continuar dándole voz a su fe, para que no se detenga el baile. Espero que salga del hospital para que siga brindando la alegría del Caribe.