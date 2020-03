Instituto de Cultura anuncia posposición de sus actividades hasta nuevo aviso en la Isla

Ante la amenaza que representa una posibilidad de contagio de coronavirus , el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que todas sus actividades serán pospuestas hasta nuevo aviso. Esto incluye el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional , que comenzaría hoy jueves con un conversatorio, y la competencia estudiantil de recitación de poesía, Poetry Out Loud , que se llevaría a cabo mañana.

En cuanto al certamen estudiantil Poetry Out Loud, se estará informando una fecha que cumpla con los términos establecidos por la National Endowment for the Arts, organizadores de la competencia a nivel de Estados Unidos.