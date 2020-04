Hacienda aclara proceso para el desembolso de la ayuda federal en Puerto Rico

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que la ayuda federal de $1,200 que están recibiendo algunos residentes de la Isla, responde a circunstancias específicas que no abarcan a todos los ciudadanos y que, a finales de este mes de abril, las personas aptas para el beneficio, pudieran comenzar a recibirlo .

Parés Alicea aclaró, además, que funcionarios del IRS le confirmaron que la herramienta que habilitaron a través de su plataforma digital para personas que no rinden contribuciones puedan solicitar el incentivo, no es para residentes de Puerto Rico. “Sin embargo, nos aclararon que la herramienta no está programada para excluir a los residentes de la Isla. Esto significa que pudiera haber personas que soliciten la ayuda a través de la herramienta del IRS y les permita completar el proceso y, según, el IRS muy probablemente reciban el pago”, dijo.