Gobernadora Wanda Vázquez anuncia desembolso millonario en reintegros

“Los que no se hayan registrado aún en el sistema, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://suri.hacienda.pr.gov, o a través del enlace de SURI, disponible en Hacienda Virtual en nuestra página web www.hacienda.pr.gov”, explicó.

El Beneficio por Retención de Empleados fue un pago en efectivo que llegaba a la cuenta de banco de los patronos elegibles y podía alcanzar hasta de $1,920 por cada empleado retenido, a pesar del cierre del establecimiento causado por algún desastre. La ley conocida como el Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, hizo extensivo a Puerto Rico los beneficios aprobados a nivel federal, gracias a un acuerdo logrado entre el Departamento de Hacienda y el Tesoro de los Estados Unidos, luego de los daños causados por los huracanes Irma y María.