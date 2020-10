Gobernadora anuncia nueva orden ejecutiva con medidas más flexibles contra el coronavirus

“En esta nueva orden, al igual que en las anteriores, hemos tenido la oportunidad de contar con expertos científicos y en economía en las diversas reuniones. Ciertamente hay áreas en las que quizás no tengamos un total consenso, como puede ser la solicitud del sector económico de aumentar la ocupación de negocios a un 60-67% y elevar el toque de queda hasta las 11:00 p.m. Es una prioridad para mí tomar las decisiones que no pongan en riesgo los adelantos en el manejo de la pandemia, pero sobre todo que se proteja la vida y la salud de todos los puertorriqueños. En una decisión de transición y buscando un balance entre los grupos, he determinado solo aumentar un 5% a los sectores económicos que estaban en 50%, correspondiéndoles a partir de mañana un 55% de ocupación de sus negocios. Aquellos que tenían 25% se aumentará un 5%, correspondiendo a un 30% de ocupación de sus negocios. No es aceptable aumentar más en estos momentos, aún cuando podamos ver adelantos en la reducción del nivel de contagios. No podemos bajar la guardia. Hay un repunte a nivel mundial y no queremos perjudicar lo adelantado”, explicó la primera ejecutiva.