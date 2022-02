"Nadie está obligado a ser policía ni bombero": reitera el gobernador Pedro Pierluisi frente a las críticas

No obstante, para el primer ejecutivo del país, “lo que yo dije se cae de la mata. Nadie quiere que se interrumpa la enseñanza de nuestros niños; eso jamás debe ocurrir, que se paralice el sistema de educación, no hay justificación alguna para que eso ocurra. Hay formas y maneras de expresarse y de protestar. Pero no hay que interrumpir las labores, particularmente, cuando estamos hablando de la enseñanza de nuestros niños, que por mucho tiempo no tuvieron esa enseñanza durante la pandemia”.