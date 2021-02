Justicia alerta sobre esquemas de fraude a través de ATH Móvil, WhatsApp y Facebook

El titular de Justicia sostuvo que “es importante que la ciudadanía conozca de este tipo fraudes, que no den su información personal a nadie que no conozcan y no envíen dinero por ATH Móvil a ningún desconocido. Igualmente, no deben de enviar ningún código de acceso a nadie. También se les recomienda activar la opción de doble verificación de WhatsApp y de Facebook, para así evitar que le roben el acceso a sus cuentas”.