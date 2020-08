En cuarentena Pedro Janer y Henry Escalera tras contacto con positivo por coronavirus

"Durante los pasados días, como parte de los trabajos de primera respuesta que realizamos en el Departamento de Seguridad Pública, he estado en diversas reuniones atendiendo distintos asuntos relacionados a la pandemia de covid-19 y el paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico. Hoy fui notificado de que una persona con la que me reuní en varias ocasiones recibió un diagnóstico positivo a covid-19. Por tal razón, mañana me someteré a la prueba molecular, al igual que el comisionado de la Policía, Henry Escalera habiendo transcurrido los días recomendados para realizarnos la misma. Cada uno permanecerá en aislamiento preventivo y siguiendo todas las recomendaciones médicas hasta tanto se reciban los resultados", indicó Janer en declaraciones escritas.