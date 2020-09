Wanda Vázquez no tiene prisa para apoyar a Pedro Pierluisi a la gobernación por el PNP

“Pues mira, ese es el pueblo de Puerto Rico. Eso es una reacción espontánea, yo no tengo control de eso verdad. Y yo creo que eso es a cada ciudadano, alguien que haya expresado que votar de esa manera quizás la pregunta corresponda a ellos. Que es que tienen ese sentir y vuelvo y repito, esas más de 120 mil personas no son una crucecita debajo de esa marca, son gente de carne y hueso que buscaban un gobierno, una gobernadora, un gobierno sensible, así que yo creo que ese mensaje debe llegar a esas más de 120 mil personas para que el candidato que sea tenga el favor de eso votantes”, sostuvo Vázquez Garced.