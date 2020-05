Rivera Schatz asegura que la Junta de Supervisión Fiscal busca "aniquilar" a Puerto Rico

“En medio de una emergencia como la que vivimos, la Junta no entiende que provocarán un caos cuando se despidan empleados municipales y de los hospitales privados y cuando no estén disponibles servicios esenciales. Tal vez cuando con su obstinación eleven el desempleo, aniquilen nuestra economía, destruyan nuestras escuelas, universidades, hospitales, municipios, trabajadores, retirados y provoquen un éxodo mayor al que hemos vivido so color de pagar la deuda, entonces, solo entonces, saquen un comunicado de prensa expresando que el panorama en Puerto Rico es complicado”, agregó.

“Ellos no pierden nada aquí. Sus familias no padecen necesidad en Puerto Rico. Sus empleos, sueldos, plan médico, retiro y sus negocios no se afectan con huracanes, temblores o pandemias en la isla. Para ellos no hay recortes, carencias o peligros de salir a la calle a buscar comida, medicina, trabajo o mantener un negocio operando”, sotuvo Rivera Schatz.