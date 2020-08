"Que empiece a trabajar y nos deje tranquilos”: Comisionado electoral aclara información de la CEE

“No es cierto el porciento que le dijo a la prensa. Lo que sucede es que el PPD tiene más recuento que el Partido Nuevo Progresista (PNP), y no es lo mismo que un escrutinio”, sostuvo Gautier en entrevista con Univision Noticias.

Aclaró que tienen recuento en toda la isla para la legislatura y por eso es lento el proceso. Agregó, además, que tienen un 28% completado y no un 13% como dijo el presidente de la CEE, esta mañana en conferencia de prensa, donde responsabilizó a los populares por los atrasos y el posible cambio de fecha de la elección general.

“Él (Dávila) no le puede echar la culpa al partido Popular. La razón por la que tenemos este problema es por ineficiencia de su administración en la primaria que hubo que posponerla. El PPD no es responsable, estamos tratando de hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos”, argumentó el comisionado, quien estimó terminar el escrutinio el próximo miércoles.

“Necesitamos personal para que pueda esto correr más rápido, pero no puedo obligar a nadie porque son voluntarios”, explicó.

Incompleto los reglamentos

" ¿Por qué no avanzar con otros asuntos de la elección?", preguntó Univion Noticias. “Eso es lo que tiene que hacer, terminar los reglamentos de las elecciones que no ha hecho todavía. Terminar el reglamento de los encamados y adiestramientos. Todas esas cosas no la han hecho. Que empiece a trabajar en esa dirección y nos deje tranquilos haciendo nuestro escrutinio”, señaló Gautier.