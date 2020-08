Nuevo problema de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre

Sin embargo, este proceso de validación de la papeleta no se ha llevado a cabo, pues la CEE aguarda a que los partidos Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Democrático (PPD) terminen sus escrutinios de las pasadas primarias, pues aún, los estragos del fallido evento electoral del 9 de agosto sigue dejando rastros.

Demoras en el conteo de votos

No obstante, no garantizó de que se pueda llevar a cabo el proceso para el 3 de noviembre si no culminan el proceso de escrutinio, e invitó todos los trabajadores, incluyendo los partidos a trabajar en equipo.