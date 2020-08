Presidente de la CEE no está seguro que la elección general pueda celebrarse con éxito

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) , Juan Ernesto Dávila, puso en pausa su renuncia a la agencia , luego de estar bajo fuego por no cumplir con su deber ministerial de celebrar las primarias a cabalidad en la isla, por falta de logística.

El jueves en la mañana en el programa radial Nación Z , no precisó cuándo estaría renunciando, pero sostuvo que estaría tomando una decisión una vez culmine el proceso de elección general el próximo mes de noviembre.

“Lo importante es poder recordarles a los electores que vana poder ejercer el derecho al voto en aquellos precintos que la votación no comenzó”, aseguró Dávila, aunque no explicó qué garantías tendrían los precintos que abrieron, pero no se completaron las ocho horas de votación como establece el reglamento.