Pedro Pierluisi pide claridad sobre situación de hospitales en la isla para atender el coronavirus

El llamado de Pierlusi llega luego de que la gobernadora anunció que el Hospital Universitario Regional de Bayamón Ramón Ruiz Arnau (HURRA), sería el principal centro de salud para manejar los casos de coronavirus. Sin embargo el secretario del Departamento de Salud (DS) reconoció que este centro hospitalario no está listo y que solo serviría de apoyo a otros hospitales.

“Debido a la crisis del Covid-19 y el miedo natural de contagio que sufre la gente, muchas personas están decidiendo no asistir a los hospitales para evitar estar expuestos al virus, y entonces vemos que llevan un paciente al HURRA y no lo reciben” , sentenció Pierluisi.

El excomisionado residente dijo que el gobierno tiene que proveer asistencia a los hospitales para asegurar que estén preparados y tienen todos los recursos que necesitan para atender pacientes durante esta crisis. Pierluisi reclamó que personas que necesitan cuidado médico hospitalario pueden estar en peligro si prefieren no ir al hospital por miedo a contagiarse con el coronavirus. Se refirió a esto “como una crisis dentro de otra crisis que puede ser una bomba de tiempo”.

“Hace dos semanas se dijo que el Hospital de Bayamón sería la facilidad principal para atender casos de hospitalización por coronavirus, pero el nuevo secretario de Salud, Lorenzo González reiteró lo que dijo el miembro del 'Task Force' de Salud, el doctor Pablo Rodríguez, de que no hay tal cosa y que dicho hospital solo tiene espacio de 20 camas de intensivo y aún no está listo para recibir pacientes. Esto implica que se va a continuar recibiendo pacientes en las salas de emergencia de los hospitales de nuestra Isla, con el riesgo de contagiar a otras personas, algunas de las cuales tienen otras condiciones que los hacen vulnerable a este virus”, manifestó.

Llamado a la investigación

"Distingo al secretario González y reconozco que acaba de llegar, pero es crítico que se investigue. En particular, el hallazgo del día de ayer de medicamentos expirados en poder el Departamento de Salud. Nuestro pueblo necesita claridad y transparencia, no tolera que le digan cosas que no son ciertas, y repudia los malos manejos de la gestión pública”, expresó.