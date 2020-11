Partido Popular se divide tras supuesto "golpe de estado" entre sus miembros

Algunos miembros del PPD catalogaron de “golpe de estado a la presidencia del PPD” , cuando en la tarde el caucus de la Cámara de Representantes anunció que escogió a Rafael “Tatito” Hernández como presidente cameral , aun cuando la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no termina de contar los votos.

“Le faltaron el respeto al presidente del PPD, Carlos Charlie Delgado Altieri. No podemos adjudicar escaños si no se han contado los votos. La delegación del PPD proyecta potencial números para mayoría, que necesita 26 para que eso ocurra… Pero la reunión no fue para hacer nombramientos”, denunció el representante Cruz Burgos, en conferencia de prensa desde la sede del partido donde se encuentran reunidos.