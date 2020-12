Miguel Romero insiste en que el MVC está creando un caos en la CEE

No se han robado las elecciones

“Esto es un intento que se ha estado utilizando para tratar de restarle validez al proceso que terminará igual que el día de las elecciones. No hay personas adicionales votando, no hay firmas mágicas, no hay muertos que fueron a votar, no hay absolutamente nada y eso es tan cierto que no han hecho una querella o una impugnación en un tribunal alegando eso”, aseguró.