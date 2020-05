Los partidos que se oponen al plebiscito "Estadidad sí o no" no harán campaña por el 'No'

Los principales partidos que se oponen al plebiscito sobre la estadidad de Puerto Rico que promovió el Partido Nuevo Progresista (PNP) , no harán campañas por el “No” en la consulta, que se hará el próximo 3 de noviembre en las elecciones generales que se realizarán en la isla.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD) no se unirán para hacer campaña en contra de la alternativa que favorece la estadidad, según publicó El Nuevo Día.

“En el caso del PIP, cuyo proyecto es el de soberanía nacional puertorriqueña, haremos campaña en contra de la anexión y del colonialismo, exaltando las virtudes de la soberanía nacional y la defensa de nuestra puertorriqueñidad. Esas no son las motivaciones del PPD porque no he escuchado a ninguno de los aspirantes de ese partido diciendo que se opone a la estadidad”, dijo el senador por el PIP, Juan Dalmau.