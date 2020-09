Los nuevos presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones piden calma y confianza en el sistema

Luego de juramentar, el nuevo presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Francisco J. Rosado Colomer y Jessika D. Padilla Rivera, ofrecieron sus primeras declaraciones a la prensa sobre lo que sería los planes de esa agencia de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Es mucha información que tenemos que internalizar. Todas las reuniones han sido agradable, profesional y cooperador. Estamos agotados”, comenzó diciendo el juez Rosado Colomer.

Por su parte la también juez Padilla Rivera destacó que el propósito de ambos como los nuevos jefes de la agencia es devolverle la confianza al pueblo de los procesos electorales.

Cabe destacar que ambos paralizaron sus carreras jurídicas para llevar las riendas de la CEE que dejó Juan Ernesto Dávila. Además, ambos tendrán asesores legales respecto a los procesos electorales, ya que no conocen el proceso electoral completamente. De hecho, no se ha precisado cuánto costará esta asesoría al pueblo.

A preguntas de la prensa el presidente contestó si es necesario o no aplazar la elección debido a los enormes atrasos que provocó y que siguen arrastrando desde las primarias del 9 de agosto.

“Ciertamente esto no es un comienzo ordinario. Si tengo que decir que los más importante todos los que nos hemos reunido tienen disposición y deseo de eliminar esa incertidumbre para que se lleve a cabo el 3 de noviembre. Debemos devolver la confianza al pueblo. No he podido identificar algo que me diga que no se pueda llevar a cabo”, sostuvo Rosado Colomer.

“Queremos que vuelva a ser seguro y confiable y que nos den la oportunidad de en 55 días prácticamente devolverle esa confianza… Tolerancia porque tenemos un tiempo limitado, no es imposible. No podemos ofrecer garantías, (pero) no vemos nada que no nos permita hacerlo”, expresó la presidenta alterna.

¿Cuándo estará el plan de trabajo?

“ No les puedo decir cuál es el paso crítico. La papeleta es importante, el reglamento, el simulacro, lo que le quiero decir es que puedo entender la ansiedad”, ripostó el juez, sin dar más detalles, más allá de que estaba exhausto por tanta reunión pautada.

¿Evaluarán la nueva Reforma Electoral?

“Yo estoy enfocado en este evento del 3 noviembre no he podido hacer el contraste de alguna reforma electoral. No es la prioridad, tenemos que ejecutarla con la ley que tenemos. No puedo contestar porque no he hecho la composición (de la ley)”, reiteró el presidente.

Aún sin reglamentos

Mañana (miércoles) ambos jefes se estarán reuniendo con los comisionados alternos para evaluar en qué estatus están los reglamentos necesarios para poder comenzar y llevar a cabo la elección.

“Los comisionados alternos están trabajando en ello, hay un potencial borrador. Esperamos que mañana salga ese reglamento oficial”, dijo Padilla Rivera.