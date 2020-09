Juan Ernesto Dávila renuncia a la Comisión Estatal de Elecciones

Hoy jueves, cuando los comisionados electorales se disponían a reunirse con Dávila, el mismo no se presentó, por lo que los comisionados divulgaron que se trataba de su renuncia.

"El bienestar de mi familia, amigos y hermanos de mi iglesia me llevan a tomar esta decisión. Oro al señor por el bien de Puerto Rico, de la CEE y de los comisionados electorales. No quiero ser una distracción en este momento de nuestra historia. Ahora bien, debe quedar claro que en todo momento he actuado dentro del marco de la ley y teniendo como norte el mejor bienestar de Puerto Rico", expresa Dávila en su carta de renuncia.