Largas filas al aire libre y el uso obligatorio de mascarillas: así es el proceso para sacar la tarjeta electoral en Puerto Rico

Eran las 8:00 AM del viernes cuando en la fila de la JIP en Guaynabo comenzaba a salir de la pequeña oficina en el Medical Mall del municipio, faltando tres días para que cierre el tiempo establecido por la CEE para hacer cambios.

Persiste la duda de los procesos

Jonathan Méndez, quien llegó a eso de las 9:00 AM y ya estaba al final de la larga cola que llegaba a la sala de emergencias del edificio médico en Guaynabo, se acercó a este medio digital, para conocer cómo debe hacer para reactivarse.

“Disculpe, ¿debo hacer esta fila? Yo llevo dos elecciones sin votar, pero no sé si debo hacer esta fila y qué documentos tengo que traer, porque yo quiero votar en las elecciones ”, intercedió el hombre de unos 35 años aproximadamente.

Asimismo, otras personas entrevistadas no estaban seguras cuáles eran los documentos necesarios para solicitar la tarjeta electoral. Otros, en su mayoría, tenían consigo carpetas con documentos personales, los necesarios para salir aptos a votar.

Lenta la fila en Hato Rey

En esta JIP no cuentan con los materiales para entregar la tarjeta electoral, pero se le da un documento al elector para que más adelante reciba su identificación. Aunque la misma no será necesaria el día de la elección, debido a los cambios del nuevo Código Electoral.

Cataño corre más cómodo

En este municipio no se notó la presencia de jóvenes, sino, adultos mayores de 40 años, quienes iban a reactivarse o sacar la tarjeta por primera vez.

Las JIPs funcionan como una sola en toda la isla

Anteriormente, debido a los protocolos establecidos por la agencia electoral para enfrentar el coronavirus, se permitió que cualquier persona pueda hacer trámites en cualquiera de las juntas alrededor de la isla y no en la que le corresponde, según su residencia .

El lunes es el último día para hacer trámites

“Como parte de los esfuerzos de atender a todos los electores que así lo necesiten, las JIP ofrecerán servicios hoy y el sábado, 12 de septiembre de 8:00 am a 6:00 pm; el domingo, 13 de septiembre de 8:00 am a 4:30 pm y el lunes, 14 de septiembre de 8:00 am a 9:00 pm. Todas las JIP continuarán trabajando bajo el concepto de JIP Isla. Habrá filas expreso para mayores de 60 años y mujeres embarazadas”, indicó el nuevo presidente de la agencia Francisco Rosado Colomer, en el más recién comunicado de prensa.