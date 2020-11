Junta de Supervisión Fiscal pregunta al gobierno de dónde sacará dinero para los retiros anunciados por la gobernadora

A inicios de esta semana, el organismo le envió una carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero, alegando que el gobierno actual no ha identificado los fondos requeridos para el aumento en los beneficios de retiro cobijado bajo las leyes 80, 81 y 82.

Asimismo, expone que las referidas leyes costarían $8,300 millones y que el gobierno no está en posición de "hacer promesas que no pueda cumplir", pues no han identificado los fondos para cubrir los estatutos.