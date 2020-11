Néstor Alonso renuncia a su escaño en la Cámara de Representantes

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) , que fue reelecto en las pasadas elecciones como representante por acumulación, se declaró no culpable de nueve cargos por “kickbacks” y sobornos .

“En las elecciones generales de 2016, este servidor obtuvo el mandato del pueblo para servir en la Cámara de Representantes, siendo el quinto candidato que más votos obtuvo para dicho cargo. Sin embargo, ante los hechos que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado en pertenecer”, lee parte de la carta de renuncia del legislador.