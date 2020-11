Juan Dalmau rechaza invitación de Alexandra Lúgaro como secretario de estado de su gabinete

“Yo había entendido que el anuncio que se hizo por parte de esa agrupación era que sometieran resumés personas que se iba a evaluar por sus méritos, no nombramientos de dedo, y yo no he sometido ni un papel”, comentó Dalmau en entrevista con WIAC 740 .

Por el momento no vislumbra unirse a MVC

“Yo soy candidato a la gobernación por el Partido Independentista, a mí me acompañan más de mil candidatos y candidatas, yo tengo un proyecto definido de Patria Nueva con un programa de gobierno completo. Yo aspiro a dirigir los destinos del país y ser gobernador de Puerto Rico, no comprendo la motivación que no sea como señalas que, en estos últimos, que por la presión que han reflejado las encuestas hacen ese tipo de expresión”, agregó el senador quien anteriormente ha señalado que no haría alianzas con otros partidos.