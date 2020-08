Joe Biden apuesta por Bad Bunny y Alejandro Fernández para llegar al electorado latino en tres estados clave

La publicidad en español se produce cuando una encuesta de CNBC / Change Research muestra que Biden mantiene una significativa ventaja sobre el presidente Trump en Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Por eso, para aumentar su apoyo, el demócrata está programado para emitir un nuevo conjunto de anuncios digitales y de televisión al ritmo de "Pero Ya No" - "But Not Anymore", un sencillo de éxito mundial del álbum de febrero de Bad Bunny, "YHLQMDLG" .

"Te amaba antes, pero ya no / me gustas, pero ya no / era para ti, pero ya no / Oye, pero ya no, oye, pero ya no". En este enlace puede ver la campaña publicitaria.