Jenniffer González llega a La Fortaleza para empujar la aprobación de consulta "Estadidad Sí o No"

González llegó hasta La Fortaleza para el encuentro con la mandataria, con quien no tenía contacto directo hace semanas.

Reaccionan varios líderes del PNP sobre el plebiscito

Además de la comisionada, otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) reaccionaron a favor de que la gobernadora estampe su firma para que los votantes decidan si quieren o no la estadidad para Puerto Rico.

“Según reportan medios de comunicación, la gobernadora tiene en sus manos desde el martes el proyecto que establece una votación de estadidad sí o no al mismo tiempo que las elecciones. Hago un llamado para que se convierta en ley inmediatamente. No existe razón alguna para demorar la firma de la medida”, aseveró el político del PNP.

Simbólico pedir la estadidad

No es la primera vez que los puertorriqueños participarían de esta consulta que ha favorecido que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, pero es un voto simbólico.

En el pasado se ha llevado estas consultas y en el Congreso no han tomado acciones sobre el mismo, lo que mantiene a Puerto Rico como Estado Libre Asociado, lo que para efectos legales implica que se trata de un territorio no incorporado en el que el gobierno de Washington ejerce el control y aunque sus ciudadanos son estadounidenses, no rigen todas las garantías de la Constitución.