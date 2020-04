Gobernadora niega que ha tomado decisiones durante la pandemia pensando en las elecciones

“Yo he tenido sobre mis hombros unas de las decisiones más difíciles de mi vida que era cerrar el gobierno, cerrar las actividades económicas, para proteger a nuestro pueblo. Esto no lo podemos ver desde el punto de vista político porque cualquier político desde afuera puede analizarlo muy fácilmente, y yo las voy a tomar siempre a beneficio del pueblo puertorriqueño, como las tomé antes, las voy a seguir tomando, no pensando en aspiraciones políticas. Las aspiraciones políticas quizás será una opción para el pueblo y me presentaré frente al pueblo, y el pueblo lo va a decidir al final del camino”, declaró la gobernadora en el programa televisivo de chisme que transmite por Mega-TV, La Comay.