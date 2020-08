"Es más seguro ir a votar que ir al supermercado”: comisionado electoral del PPD dice que todo está listo para las primarias

A poco menos de 4 días para celebrar las primarias locales en Puerto Rico , en medio de una pandemia sin precedentes del coronavirus , el Partido Popular Democrático (PPD) , asegura estar listo y no repetir los errores del Partido Nuevo Progresista (PNP), en su turno al voto adelantado y sus categorías.

“Estamos tan preparados que las ocho rutas para entregar el voto a domicilio y encamados ya salieron tres días antes y ya llegaron a sus destinos” , aseguró González. “Salieron a las 7:00 A.M. de hoy. Tienen todos los materiales completos”, añadió.

“Lo que pasó en el PNP no va a ocurrir, ese material ya salió y no va a pasarnos”, sostuvo. Este viernes el colectivo popular comienza sus votos adelantados a domicilio en la categoría de lo que se le conoce como el voto a encamados y confinados. El sábado el voto adelantado en centros de votación preasignados en los municipios.

Seguridad y suficientes funcionarios electorales

En medio del creciente contagio de coronavirus en la isla, González mencionó que tienen los trabajadores necesarios para cumplir con estos eventos . Fue más allá y dijo que prepararon su logística de manera tal, que en los colegios no llegará más de 100 votantes.

“Las filas, el PPD las dividimos para garantizar de que hayan menos de 100 personas por colegio, y es un número ínfimo y, eso me garantiza un colegio esparcido de electores. Lo que no puedo controlar es que lleguen todos a la misma hora”, estipuló.

Preocupaciones latentes para el domingo

Con lo ocurrido el pasado fin de semana, donde electores que solicitaron el voto adelantado no pudieron ejercer su voto por falta de materiales y papeletas, González insistió en su preocupación ante la posible falta de papeletas para el domingo, día de la primaria general.

Más de 13,000 electores de este colectivo político han solicitado su voto adelantado, pero no se tiene idea de cuantas personas lleguen el domingo, debido al temor latente del coronavirus.

Comisionada del PNP se une a la preocupación

“Según el presidente se entregan entre hoy (miércoles) y mañana (jueves). Acabo de hacerle una carta al secretario de la Comisión para que me certifique por escrito qué es lo que está pasando y cuando estarían llegando”, subrayó Santiago a este medio digital y añadió que no existe un plan alterno de no recibir las papeletas. “Las papeletas tienen que estar ahí”, reclamó.