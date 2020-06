El Código Electoral regresa al Senado luego de acalorada discusión en la Cámara de Representantes

Con el lenguaje que había introducido el Senado, si el elector deseaba votar íntegro en dicha papeleta, no podía darle el voto a otro candidato que no fuera el que le apareciera primero en la lista de candidatos por acumulación. De hacerlo, se contaría como un voto nulo.

“Si el elector no quiere votar íntegro, ni tampoco quiere votar por algún candidato, vota bajo la insignia, busca su candidato predilecto y pone su X al lado de su voto. Eso sería un voto mixto bajo el mismo partido, y ese lenguaje no está específico en el código”, según el representante Rodríguez Aguiló. “Y como no está, se puede interpretar que es una papeleta mal votada, o sea una papeleta que no se cuenta. Lo que se busca es que el elector pueda hacer varias marcas en la papeleta dentro de la insignia”.