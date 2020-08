Contra el coronavirus y la falta de equipos electorales: así se prepara Puerto Rico para las primarias del domingo

“Si se siguen las reglas no (vamos a ver aumento de casos). Si vemos que en las primarias se da lo que había en La Placita (en Santurce) o en Cabo Rojo, pues sí, pero eso lo vamos a saber el domingo. Si no se siguen las reglas sí van haber casos”, reiteró el médico a Univision Noticias.

“ Lo que pasó el sábado en el voto adelantado del PNP eso no puede volver a pasar. Es un asunto de logística. No puedes agilizar la fila si no tienes las papeletas […] No hay razón para tener gente haciendo fila por horas, sin tener las cosas para atenderlos. Esto si ocurre el domingo sería un desastre claramente”, recalcó Ramos.